Imbiancata di novembre: fiocchi in collina e neve che si posa tra valli e monti. GALLERY

Si è abbassata di quota ma non ha lasciato a lungo il proprio manto bianco la neve scesa ieri anche sul Vicentino, posatasi per qualche centimetro di coltre ad esempio nel centro di Asiago e in altre località dell’Altopiano, ma anche a Tonezza del Cimone.

Spruzzate di ghiaccio in fiocco anche dai 500 metri in su a Valli del Pasubio e Recoaro Terme, in Lessinia con la neve a posarsi sul terreno e attecchire generalmente dai 1.000 metri di quota in su, come testimoniano immagini e filmati dalle webcam dei vari rifugi di montagna.