Stavolta la rimonta è a… favore: il Famila Schio batte le ungheresi del Dvtk e passa il turno

Il Beretta Famila Schio in formato europeo vendica la sconfitta – l’unica finora fuori dai confini nazionali – dell’andata nel girone A di Euroleague e in un colpo solo si aggiudica la qualificazione per la seconda fase della massima competizione per club del basket in rosa. A spese del Dvtk Miscolk, squadra di valore almeno alla vigilia e che invece rimane fanalino di coda del quartetto.

Da evidenziare la novità di una vittoria in rimonta, una dinamica che ha portato invece dolori la scorsa domenica nel match clou di campionato con Reyer Venezia, capitolando per un solo punto dopo una partita condotta a lungo. In classifica il Famila Schio scala in testa al girone con un poker di vittorie

Il punteggio finale recita un +14 con il 71-57 del tabellone del PalaRomare ad andare in archivio, ricordando il -7 del primo quarto e il testa a testa (47-46 il parziale a tre quarti di partita) interrotto da un’ondata orange nel finale, con Laksa trascinatrice di serata e con 21 punti a referto. Duello assai nervoso sul parquet, con direzione arbitrale contestata. Non sarà comunque ininfluente l’ultimo incontro per il quintetto di cestiste altovicentine, visto che le francesi del Landes potrebbero raggiungere in vetta il Famila e scalzarlo dal 1° posto con un successo di margine superiore ai 4 punti (64-60 all’andata). Da ricordare, poi, che la particolare formula di Euroleague introdotta in questa stagione prevede i punti conquistati nella prima fase da “portarsi avanti” nel cammino della kermesse.

IL TABELLINO DEL MATCH – Beretta Famila Schio – DVTK Miskolc 71-57

Parziali 16-23, 32-37, 47-46

Beretta Famila Schio: Juhasz 3, Bestagno 0, Sottana ne, Zanardi ne, Verona 17, Panzera 0, Salaun 15, Crippa 0, Dojkic 7, Andrè 3, Keys 5, Laksa 21.

DVTK Miskolc: Miklos 0, Charles 15, Kanyasi 6, Lelik 6, Tadic 14, Farbas ne, Grigalauskyte 0, Gulbe 11, Tenyer ne, Jovanovic 5.