Affluenza oltre il 52% , Corradin sindaca per la settima volta

E’ ormai certezza il settimo mandato da sindaca di Antonella Corradin: a Lusiana Conco alle 19 aveva già votato il 52,85% degli aventi diritto di voto nonostante fosse in gara la sola lista del primo cittadino uscente. Segno che non solo il messaggio di recarsi alle urne per scongiurare il rischio commissariamento è passato forte e chiaro, ma che evidentemente l’attività amministrativa di questi anni è stata promossa, almeno da una buona fetta di popolazione.

Cinque volte sindaco di Lusiana, dal 1992 al 2004 e dal 2009 al 2019, una volta di Lusiana Conco – questo dopo il referendum che il 16 dicembre 2018 ha sancito la fusione delle due amministrazioni altopianesi – la 64enne avvocato è ormai un pilastro ed un punto di riferimento anche per molti colleghi che la fascia si accingono ad indossarla per la prima volta. 15 milioni di euro di opere realizzate o finanziate nell’ultimo quinquennio, di cui la gran parte tramite contributi, il biglietto da visita che più pare aver convinto gli elettori a rinnovarle una fiducia necessaria per portare avanti quanto iniziato.

“La soddisfazione c’è – dichiara Corradin in attesa dei dati definitivi – ma prima ancora ricordo anzitutto che è importante, per chi ancora non lo avesse fatto, andare a votare tanto per le comunali quanto per le europee. Personalmente conforta sapere che il nostro comune eviterà la gestione provvisoria dell’ente con relative conseguenze tramite un commissario: per il resto che dire, indossare quella fascia non diventerà mai un’abitudine, ma sarà sempre un mix tra emozione e tanta responsabilità verso i miei cittadini che sento di dover rappresentare, tutti, al meglio delle mie capacità”.