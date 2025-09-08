Arrestato un giovane di Cartigliano per l’omicidio stradale del 13enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarebbe un 23enne di Cartigliano il pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso un 13enne a Tortima, località del Comune di Lusiana Conco.

In meno di 24 ore lo hanno individuato e arrestato i carabinieri di Bassano del Grappa: è agli arresti domiciliari, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Sul posto, per i rilievi foto-planimetrici ieri sera erano giunti i carabinieri del radiomobile della compagnia di Bassano del Grappa e della Stazione di Lusiana-Conco: nel corso degli accertamenti avevano rinvenuto sul luogo dell’impatto un copri-specchietto esterno del lato destro, di colore grigio, con relativo specchio, persi dal veicolo in fuga. Gli accertamenti successivi hanno appurato che era attribuibile ad una Volkswagen Golf di colore grigio.

Le immediate e articolate indagini di polizia giudiziaria poste in essere dai militari bassanesi, con il coordinamento della Procura di Vicenza e condotte attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata e pubblica, l’analisi dei varchi stradali e un’accurata attività di repertamento, hanno permesso di individuare un’auto compatibile per marca, conformazione e colore, con quella coinvolta nel drammatico investimento. L’auto risulta intestata e in uso proprio al 23enne di Cartigliano.

L’accertamento immediato dei militari dell’Arma ha permesso di individuare l’auto nel garage dell’abitazione del 23enne: l’auto presentava danni del tutto compatibili con la dinamica dell’incidente. Pertanto, rintracciato il giovane, fortemente indiziato di essere il conducente della vettura responsabile dell’omicidio stradale, è quindi della fuga e dell’omissione di soccorso, il 23enne è stato portato in caserma a Bassano. I militari hanno anche raccolto la testimonianza dell’amico che era insieme a lui a bordo dell’auto e nella sede della compagnia bassanese è giunto anche il sostituto procuratore di turno, che visti i gravi indizi di colpevolezza, dopo aver interrogato il 23enne alla presenza del suo legale nominato d’ufficio, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, eseguito dai carabinieri.

Il giovane è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione, in regime di

arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

