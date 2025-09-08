Auto pirata investe due ragazzini di 13 anni: uno dei due, centrato in pieno, muore sul colpo

Terribile notizia dell’Altopiano dei 7 Comuni. A Lusiana Conco si piange la morte di un ragazzino vicentino di soli 13 anni – e il ferimento di un amico che si trovava con lui – a seguito di un investimento duplice avvenuto nella serata di domenica.

Lo scenario della tragedia sarebbe stato un tratto della Sp72 che attraversa il centro abitato della piccola località di Tortima.

I due giovanissimi, tra loro coetanei, tra le 20.30 e le 21 di ieri, si trovavano in strada quando sarebbero stati falciati da un’automobile che viaggiava pare a velocità sostenuta e che dopo l’impatto non si è fermata. Il conducente avrebbe quindi volontariamente ripreso la marcia, lasciando i due ragazzi feriti sull’asfalto.

Uno dei due, centrato in pieno dalla vettura secondo le scarne informazioni disponibili, è morto praticamente sul colpo. L’altro, urtato di striscio, è stato trasportato in ambulanza in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Nella frazione del paese montano, composto dal centro e da più contrade intorno e che sorge quasi al confine tra Lusiana Conco e Marostica, sono giunti in pochi minuti l’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale e dal comando della compagnia di Bassano del Grappa: i militari dell’Arma si sono attivati subito per i rilievi e raccogliere testimonianze utili.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota, ma è assodato che il 13enne viveva in zona con la famiglia. Il pirata della strada sconosciuto che non ha prestato soccorso ai due adolescenti, una volta individuato sarà accusato di omicidio stradale.

Notizia in aggiornamento

