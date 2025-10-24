Folla per l’addio a Pietro e Nicola: rose e bare bianche per i giovani morti nello schianto

Commozione e tanti, tantissimi giovani. La chiesa gremita, gremita la piazza antistante la chiesa della Beata Vergine della Neve a Lusiana Conco per i funerali congiunti di Nicola Xausa e Pietro Pisapia, i ragazzi morti nello schianto ad Asiago nella notte di domenica scorsa.

I funerali oggi, venerdì 24 ottobre, a due giorni dalla cerimonia funebre dell’amico Riccardo celebrata mercoledì a Creazzo.

Giovani, appassionati di sport, descritti da chi li conosceva come bravi ragazzi, la loro tragica scomparsa ha sconvolto il vicentino, con Lusiana Conco che si è trovata a doversi stringere attorno a due famiglie e in paese è stato dichiarato il lutto cittadino dalla sindaca Antonella Corradin.



Le bare bianche, ricoperte di rose bianche, a simboleggiare la perdita di anime giovani, con la vita e il futuro ancora tutto da disegnare.

Le famiglie, strette nel dolore, hanno accompagnato le bare dei due amici, circondati da amici e conoscenti e da tante persone che hanno sentito il bisogno di esserci.

Le bandiere dell’Aido a ricordare il dono delle cornee, un segno di altruismo e generosità in un momento di profondo dolore. Al fianco le bandiere dell’Avis e lo stendardo del comune di Lusiana Conco, i cui cittadini sono rimasti sconvolti dalla perdita dei suoi due giovani.

Alla crimonia ha presenziato la sindaca Antonella Corradin con il vicesindaco Luca Gerari.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.