Rogo sul tetto di un’abitazione sull’Altopiano. Una dozzina i pompieri impegnati

Allarme incendio poco dopo le 14 di oggi, con in tutto 12 vigili del fuoco con i mezzi di emergenza a salire nella cittadina altopianese di Lusiana Conco per aver ragione di un furioso incendio sviluppatosi in un’abitazione privata.

La richiesta di aiuto immediato proveniva nel dettaglio da contrada Bastianelli, nella località di Conco, in un gruppo di una manciata di case al limitare dei boschi alpini. Grazie al maxi lavoro dei pompieri giunti sul posto si è evitata la propagazione delle fiamme alle altre costruzioni attigue.

Obiettivo delle squadra intervenute da tra diverse caserme provinciali del 115 – Da Bassano, Vicenza e dal distaccamento più vicino di Asiago – è stato spegnere l’incendio originato da una canna fumaria, che si è subito esteso al tetto in legno ed una camera. Fortunatamente gli occupanti della residenza si sono accorti in tempo di quanto stava accadendo, a causa del fumo intenso sprigionato all’improvviso, uscendo all’esterno. I pompieri si sono accertati infatti che non ci fosse alcun ferito o intossicato prima di procedere sia all’interno che all’esterno dell’edificio sotto attacco delle fiamme.

I pompieri accorsi con due autopompe, due autobotti un’autoscala hanno circoscritto le vampate dell’incendio della casa disposta su tre livelli, evitando la propagazione alle altre attigue abitazioni. Gravi i danni alla struttura, subiti su tetto e sottotetto e diffusi anche nelle stanze del piano superiore, di cui sarà inibito l’uso fino alla bonifica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione nel corso della prima serata.