Malore fatale durante lo sci di fondo: morto il commercialista thienese Serraiotto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uno sciatore di fondo ha perso la vita oggi ad Asiago per un malore fatale che l’ha colpito mentre sciava al centro fondo del Golf Arena Sci Club in via Meltar. La vittima è il commercialista thienese Giacomo Serraiotto, di 72 anni.

Il dramma si è consumato attorno a mezzogiorno, quando l’uomo si è accasciato improvvisamente, colpito probabilmente da un arresto cardiaco. A dare l’allarme alcuni sciatori.

L’allerta è scattata immediatamente il Suem 118 ha fatto decollare l’elisoccorso di Treviso Emergenza, che in pochi minuti ha raggiunto l’altopiano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: il personale sanitario, giunto sul posto, ha tentato a lungo le manovre rianimatorie, che purtroppo si sono rivelate inutili. Il medico ha dovuto constatarne la morte.

Giacomo Serraiotto, 72 anni, lascia la moglie e tre figli. Era molto conosciuto a Thiene: con altri commercialisti aveva fondato lo studio Viqualis, con sede in via Monte Grappa e aveva collaborato con importanti aziende della zona. Era attivo professionalmente soprattutto nell’area di organizzazione e ristrutturazione aziendale e della consulenza di direzione, nell’area societaria, contrattuale e di consulenza strategica, anche con incarichi di revisore. E’ stato componente del board nei consigli di amministrazione di società del settore industriale e commerciale, nonché sindaco effettivo e revisore contabile in vari collegi sindacali di società di capitali.