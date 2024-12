Problemi durante l’atterraggio: aereo precipita su una strada. Quattro feriti, grave il pilota

Ancora un incidente in volo sui cieli di Asiago, dopo l’episodio di domenica scorsa. Questa mattina ottorno alle 11 un piccolo aereo da turismo è precipitato in via San Domenico mentre si stava avvicinando alla pista di atterraggio asiaghese, poco distante.

A bordo c’erano quattro persone, tutte ferite. Il più grave è il pilota tedesco, di 54 anni, trasportato con l’elisoccorso di Treviso Emergenza in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Ferite di media gravità per uno dei passeggeri, mentre gli altri due hanno riportato ferite più leggere.

Il pilota aveva già dichiarato un’emergenza alla torre di controllo: l’aereo è atterrato duro in strada. I primi soccorsi sono stati prestati dai passanti che hanno aiutato i passeggeri ad uscire. Il pilota, rimasto incastrato, è stato estratto dai vigili del fuoco accorsi da Asiago e Bassano del Grappa. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in eliambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Gli altri tre passeggeri, come detto feriti in modo più lieve, sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Asiago.

I pompieri hjanno quindi effettuato le operazioni di bonifica, in quanto il velivolo ha sparso in strada del kerosene a causa del danneggiamento dell’ala contenente carburante.