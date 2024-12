L’ultraleggero non decolla, 50enne si schianta contro il muro del cimitero

Attimi di apprensione oggi, domenica 1 dicembre ad Asiago, quando un 50enne al comando di un piccolo velivolo ultraleggero, si è schiantato contro le mura perimetrali del cimitero del capoluogo altopianese, riportando ferite su varie parti del corpo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che risiederebbe a Piovene Rocchette e avrebbe alle spalle una buona esperienza nel volo, proprio mentre era in procinto di decollare, non sarebbe stato in grado di far prendere quota al mezzo volante che quindi avrebbe rovinosamente impattato contro la cinta muraria del camposanto asiaghese. Al momento non sarebbe ancora chiaro se all’origine dell’incidente vi sia stato un errore umano o un guasto dell’ultraleggero. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, si sono quindi rapidamente portati i sanitari del vicino ospedale montano e l’elisoccorso partito da Treviso: una volta stabilizzato, per lo sfortunato pilota, si è optato per il trasferimento al San Bortolo. L’uomo avrebbe diversi traumi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.