“Apocalypse Now” nei cieli vicentini, via vai di elicotteri militari. Ma è un’esercitazione

Sono stati in moltissimi quelli che dal pomeriggio di oggi si sono chiesti – e lo hanno ripetutamente chiesto anche via social oltre che alla nostra Redazione – cosa stesse accadendo nei cieli vicentini. Un ripetuto via vai di elicotteri militari da e per l’Altopiano, che non poteva passare certo inosservato.

Tra lo stupore – e qualche apprensione – di adulti e bambini, i velivoli in dotazione all’esercito italiano, compresi i leggendari Boeing CH-47 Chinook nella classica configurazione a 2 rotori, hanno ripetutamente solcato i cieli vicentini sino a quasi le 22 – i mezzi sono abilitai al volo notturno – direzionandosi infine verso l’Altopiano dei Sette Comuni. Ma dimenticate scenari apocalittici da imminente attacco nemico o chissà quale altra azione mirabolante: molto più semplicemente, un’esercitazione del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”, unità d’élite delle Forze Speciali (Tier-2) dell’Esercito Italiano, con sede a Verona.

Il reparto di Forze Speciali dell’Esercito, particolarmente specializzato nelle Azioni Dirette oltre che nella condotta di Operazioni Speciali in ambiente montano ed artico, è operativo dal 9 luglio con addestramenti in zona Forte Campolongo – appositamente interdetto al pubblico – nel comune di Rotzo. Non solo elicotteri, ma anche personale appiedato e mezzi motorizzati coordinati in una speciale full immersion ad alta efficienza. Un fiore all’occhiello dell’esercito italiano: il “4° Ranger” è in grado di pianificare e condurre l’intero spettro delle Operazioni Speciali, dalle azioni dirette alle ricognizioni speciali fino all’assistenza militare, con una marcata specializzazione nel combattimento in condizioni ambientali estreme, equipaggiato con dotazioni avanguardistiche. Un training che durerà sino a domani, non nuovo nelle montagne altopianesi già più volte teatro ideale per queste attività fondamentali per la continua formazione di queste particolari unità militari. (Video Andrea V.)

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