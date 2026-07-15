Diagnosticato un caso di Chykungunya a Rosà, al via la disinfestazione

Un caso di Chikungunya è stato diagnosticato nel comune di Rosà su un paziente rientrato da un viaggio all’estero. Lo comunica Ulss 7 Pedemontana, spiegando che si tratta di una malattia virale trasmessa all’uomo tramite la puntura di zanzare infette del genere Aedes, a cui appartiene anche la zanzara tigre.

Il paziente è stato visitato il 13 luglio al Pronto Soccorso di Bassano dove i sanitari, considerando la sintomatologia manifestata e il suo recente soggiorno all’estero, hanno avanzato il sospetto di diagnosi, poi confermato dagli esami di laboratorio. Il paziente è in buone condizioni generali, pur manifestando i sintomi simil-influenzali tipici della malattia. Attualmente è in isolamento fiduciario domiciliare, monitorato dal personale dell’azienda socio-sanitaria.

In attuazione del protocollo regionale per la gestione dei casi di arbovirosi, l’Ulss 7 Pedemontana, in accordo con l’amministrazione comunale ha disposto una disinfestazione straordinaria nel raggio di circa 200 metri dall’abitazione del paziente. La zona interessata è ad ovest del centro abitato di Rosà a confine con la frazione di Travettore, compresa tra via Baggi a ovest, via Canova a nord e via Tiziano.

La disinfestazione, che inizierà giovedì 16 luglio e si concluderà sabato 18 luglio, riguarderà sia le aree pubbliche sia le aree private all’interno del perimetro di interesse. Per informazioni e consigli è possibile contattare il numero verde 800 040430 oppure contattare la Polizia Locale (0424 584180) o l’Ufficio Ecologia (0424 584163) del Comune di Rosà.

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