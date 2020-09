Fungaiolo di Arzignano disperso a Campolongo. Ricerche in corso

Alle 16.30 circa il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per il mancato rientro di un cercatore di funghi al Rifugio Campolongo, nel territorio del Comune di Rotzo.

Partito questa mattina alle 7.30 assieme al fratello, dal quale si è poi diviso, R.L., 58 anni, di Arzignano, che è stato visto l’ultima volta in direzione di Malga Fratte e non ha con sé il cellulare, era d’accordo di ritrovarsi a mezzogiorno.

Quando non si è presentato all’appuntamento, il fratello lo ha cercato per un po’, poi ha fatto scattare l’allarme. Al momento stanno partecipando alla ricerca sei soccorritori di Asiago e 9 di Arsiero, questi ultimi in arrivo parte a Campolongo, parte in perlustrazione lungo il sentiero che da Cingella porta a Malga Fratte.

Al momento stanno partecipando alla ricerche 53 soccorritori delle diverse Stazioni del Soccorso alpino Prealpi Venete, con tre unità cinofile molecolari e 7 unità cinofile da ricerca di superficie del Cnsas, provenienti dal corso che si sta svolgendo in questi giorni. Sono presenti inoltre i Vigili del fuoco del distaccamento di Asiago e i Carabinieri forestali. Le ricerche si stanno svolgendo tra Campolongo, Malga Fratte e Malga Trugole.