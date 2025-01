Soccorsi zii e nipote bloccati dal freddo

Attorno alle 17 il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per tre escursionisti trevigiani infreddoliti, lungo il tragitto innevato verso il bivacco in zona Campilussi.

I due zii – un 33enne di Maser e un 45enne di Montebelluna – e il loro nipote diciassettenne erano partiti questa mattina alle 10.30 da Campomulo con l’intenzione di raggiungere la struttura e bivaccare.

Durante la camminata però si sono attardati e il ragazzo ha iniziato a lamentare freddo, soprattutto ai piedi. I due adulti hanno quindi deciso di non procedere oltre e si sono fermati in prossimità della Chiesetta del Lozze, per chiedere aiuto nel rientro. Indirizzati dai soccorritori verso un punto più agevole per il recupero, i tre si sono incamminati verso il Rifugio Moline, dove si sono dirette due squadre partite in motoslitta da Campomulo. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno imbarcato zii e nipote, che era fortunatamente solo molto infreddolito, e li hanno riaccompagnati alla loro auto alle 19 circa.