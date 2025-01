Serie A: vince il Napoli e torna in vetta. Pareggi negli altri due anticipi

. Con un secco 3 a 0 ai danni della Fiorentina, il Napoli si riprende la testa della classifica. Reti partenopee di Neres, Lukaku e McTominay. pareggiano 1 a 1 invece Venezia ed Empoli. Vantaggio toscano con Esposito, riacciuffato da Pohjanpalo. Reti bianche al Bentegodi tra Verona e Udinese.

La vittoria del Napoli per un tifoso scomparso. Non ha parlato Antonio Conte, ma il vice Stellini: “Siamo molto felici della vittoria ma abbiamo ricevuto un brutto colpo, abbiamo perso una persona molto cara, un bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio che era malato al quale noi abbiamo cercato di regalare dei momenti di gioia e lui al contempo ci ha donato tanta forza ed energia. Un saluto al piccolo Daniele”. Tornando al campo, risultato difficile da digerire per Raffaele Palladino: “Stasera è difficile da accettare questo 3-0, i ragazzi erano delusi, meritavano almeno un gol. Ma bisogna accettare e andare avanti, analizzare e azzerare tutto e capire la nostra forza”.

Reti inviolate al ‘Bentegodi’. Molto soddisfatto Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas: “Far punti mi mette sempre di buon umore, questo è importantissimo, contro una squadra veramente forte e con una fisicità incredibile. Con la testa giusta e la voglia i punti si possono fare contro chiunque. Quando vedo che la squadra è centrata sono sereno”. Amareggiato invece il tecnico friulano Runjaic: “Sentivo che potevamo vincere, inoltre abbiamo avuto il vantaggio della superiorità numerica… Ci è mancata un po’ di determinazione nel finale, anche se non è facile contro una squadra che si difende così. Europa? È un obiettivo a lungo termine, non per questa stagione”.

Venezia ed Empoli si dividono la posta, allenatori soddisfatti. Eusebio Di Francesco non butta via il risultato del ‘Penzo’: “Ci dobbiamo tenere stretto questo punto: l’Empoli ha giocato meglio di noi e ci ha messo in difficoltà. Siamo mancati dal punto di vista del palleggio ridando spesso palla agli avversari. Possiamo fare molto meglio di così”. Anche D’Aversa, allenatore dell’Empoli, non si rammarica del punto fatto: “Non era facile dopo lo svantaggio iniziale, in un campo in cui il Venezia ha messo in difficoltà gli avversari. Invece, oggi li abbiamo ridimensionati e siamo stati capaci di recuperare subito. Resta il rammarico di aver trovato uno Stankovic straordinario, che ha salvato la sua squadra”.