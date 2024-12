Da Vicenza a Caldogno sui pedali: inaugurata la pista ciclabile

Inaugurazione ufficiale completata per il nuovo tratto di pista ciclabile, per la gioia di ciclisti agonisti e amatori che percorrono la strada interna che regala un collegamento su pedale la città di Vicenza con l’abitato di Caldogno, più precisamente con la frazione di Rettorgole. L’installazione di una passerella per oltrepassare il corso del fiume Bacchiglione all’altezza di Ponte Marchese completa un’opera su terra da un milione e 800 mila euro, per un tratto di circa 1,5 chilometri.

Presenti questa mattina per il consueto taglio del nastro il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici di Vicenza Cristiano Spiller, il sindaco di Caldogno Nicola Ferronato, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, i consiglieri provinciali Francesco Gonzo (sindaco di Isola Vicentina) e Renzo Marangon (sindaco di Camisano Vicentino).

Dopo la benedizione del parroco di Caldogno, don Alessandro, si conclude un progetto e si apre la possibilità ai cittadini di percorrere la nuova arteria dedicata alle biciclette in regime di sicurezza. Utile sia per chi ama faticare sui pedali per tenersi in allenamento, sia per chi utilizza il mezzo a impatto ambientale zero per gli spostamenti e, magari, per qualche studente pendolare diretto verso gli istituti superiori del capoluogo nerico. “Molte altre piste come questa verranno realizzate nei prossimi anni, obiettivo della nostra amministrazione – ha dichiarato Possamai -: far sì che la mobilità tra i comuni della cintura e la città sia sempre più agevolata, per favorire gli spostamenti quotidiani come quelli tra casa e scuola o tra casa e lavoro, come previsto dal piano urbano della mobilità, in totale sicurezza”.

“Il nuovo percorso favorirà anche l’accesso da nord al Parco della Pace e con la passerella ciclabile risolviamo il pericoloso passaggio delle biciclette su Ponte Marchese – l’assessore ai lavori pubblici Spiller -. Cercheremo quindi sempre più di promuovere la mobilità dolce al di là dei confini comunali poiché i cittadini costituiscono un’unica grande comunità”. Il tratto è il prolungamento del primo stralcio, realizzato nel 2021 interamente nel Comune di Caldogno, che giunge fino alla frazione di Cresole. Il nuovo tratto ciclabile si innesta su quello già esistente lungo strada Sant’Antonino, avrà una lunghezza complessiva di un chilometro e mezzo, suddiviso in tre opere, per un costo complessivo di quasi 1 milione 800 mila euro, compresa la realizzazione della nuova passerella sul Bacchiglione.

Un primo intervento, tutto nel Comune di Vicenza, è stato finanziato per 393 mila euro con fondi europei (NextGeneration EU) nell’ambito dell’intervento dedicato alle ciclovie urbane del Pnrr. Il secondo e il terzo intervento riguardano opere gestite dal Comune di Caldogno, capofila di uno specifico protocollo d’intesa, per ulteriori 1 milione 357 mila euro, di cui 624 mila euro finanziati dalla Provincia di Vicenza, 393 mila euro dal Comune di Vicenza con fondi Pnrr e 340 mila euro dal Comune di Caldogno in committenza congiunta con Viacqua che ha realizzato i lavori dell’acquedotto.