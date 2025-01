Escursioni, gastronomia, mostre e libri per l’ultimo fine settimana di gennaio nel Vicentino

In attesa dell’arrivo delle feste di Carnevale, in giro per la provincia di Vicenza questo ultimo fine settimana di gennaio si moltiplicano iniziative dal sapore diverso, che chiamano in causa la lettura, la gastronomia, le mostre, i mercatini e l’esplorazione del territorio. Eccone una selezione, emersa durante l’ultima puntata della rubrica Festa Italiana a Radioecovicentino.it.

A Bassano del Grappa, venerdì 24 gennaio, Aperilibro alla Libreria Bassanese: giunta al sesto anno di programmazione, mescola l’incontro con l’autore e l’aperitivo offerto dalla libreria al termine, per creare così un “terzo tempo” informale e socializzante tra ospiti e partecipanti. Quattro gli appuntamenti previsti tra gennaio e febbraio, che affronteranno sia la tradizione rurale e contadina sia temi storici, motivazionali e epici, guidati da esperti e autori di rilievo. Venerdì 24 gennaio, ore 17:30 sarà presente lo scrittore e alpinista Mauro Corona per autografare il suo nuovo libro “Lunario sentimentale”. Sarà presente anche la scrittrice e mastra di Yoga Marianna Corona, auttrice del nuovo libro “Le veinte, le streghe del vento”.

Sempre a Bassano del Grappa per tutto il weekend si terrà una grande Caccia al tesoro. Oj Eventi propone una opportunità per esplorare Bassano del Grappa in modo originale: si viaggia nel tempo, immersi in una straordinaria missione a cielo aperto.

A Marostica, domenica 26 gennaio, escursione sulle colline attraverso i sentieri che si snodano dal centro storico: un percorso ad anello nella zona di Roveredo Alto, tra contrade, boschetti e scorci suggestivi, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Chiara Bertacco. Al termine dell’escursione sarà possibile partecipare su prenotazione a un brunch esclusivo. Escursione medio/facile di 7 chilometri. Dislivello di 250 metri.

Ad Asiago, sabato 25 e domenica 26 gennaio, Slegar Maarket, ovvero il “mercatino con opere del proprio ingegno”, che si è già tenuto per due weekend e che si concluderà questo fine settimana. Nelle casette in Piazza II Risorgimento, artisti, artigiani e hobbisti altopianesi espongono pezzi unici e oggetti singolari realizzati a mano con tanta passione.

A Vicenza, domenica 26 gennaio è in programma al Museo del Gioiello “Minerali da scoprire”: una visita interattiva che permetterà a bimbi e adulti di toccare con mano la materia grezza da cui derivano pietre preziose magicamente lavorate per creare i gioielli. Un tuffo alla scoperta dell’estetica nella natura.

A Breganze, sabato 25 gennaio, degustazione di vini artigianali con FoodTripGo e l’Azienda Agricola Firmino Miotti: vi aspetta una visita guidata della cantina con l’enologo, una degustazione dei migliori vini locali e un’immersione nella tradizione vinicola di breganze.

Venerdì 24 gennaio, Le stagioni di Arsiero, un video racconto del territorio comunale organizzato da Comune e Pro Loco., con la visione del video realizzato anche con i droni, per un’immersione totale nella natura, nella storia, nell’ambiente socio economico e nei magici luoghi e contrade del nostro territorio.

A Montecchio Maggiore, sabato 25 e domenica 26 gennaio Le merende del Castello: dalle 15 si può scegliere tra soffici waffle, golosi pancakes, fonduta di cioccolato con frutta e dolci e un’irresistibile cioccolata calda. E per completare l’esperienza: tè pregiati, brulé e dolci fatti in casa. Solo su prenotazione: Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo.

Infine in fiera a Verona, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio va in scena Motor Bike Expo: la fiera più grande al mondo dedicata alla personalizzazione della moto. Protagonisti il mondo del turismo, dell’avventura, del viaggio, del fuoristrada, oltre alle due tradizionali anime della manifestazione: custom e racing, con tantissimi accessori e abbigliamento da acquistare direttamente in fiera.