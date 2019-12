Una volpe come mascotte del soccorso alpino. Sarà “battezzata” dopo un sondaggio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ pronta per essere battezzata ma le manca ancora un nome ufficiale. Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto ha scelto le festività per presentare un progetto formativo ed educativo importante e in fase di realizzazione, con intanto rivelata al pubblico la nuova mascotte, una volpe in formato fumetto con caschetto di proteziona d’ordinanza come simbolo dei volontari specialisti del soccorso in montagna. Il progetto viene sostenuto con parte dei proventi del 5×1000, ed è finalizzato alla prevenzione e alla corretta informazione per i frequentatori – bambini ed adulti – delle alte quote.

Sicurezza per gli escursionisti e frequentatori abituali delle montagna, dunque, ma anche tutela dell’ambiente montano e rispetto per la cultura che lo caratterizza. Il progetto appena avviato inizierà a concretizzarsi nel 2020 e sarà destinato a tutti i fruitori delle terre alte, dai bimbi agli adulti. Il primo passo è stata l’ideazione della nuova mascotte, realizzata da @CodoroStudio, per la scelta del cui nome il Cnsas Veneto chiede e accoglie volentieri suggerimenti, che potranno arrivare attraverso la pagina Facebook ufficiale o attraverso la caselle e-mail addetto.stampa@cnsas.veneto.it .