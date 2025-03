Perde il controllo della mountain bike, arriva l’elisoccorso per un 58enne di Bolzano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pomeriggio di lavoro quello di oggi, domenica 30 marzo, per gli angeli delle montagne allertati attorno alle 15 quando la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa e quello di Asiago, per un incidente occorso ad un ciclista impegnato lungo l’Alta Via del Tabacco.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, partito in mountain bike con un amico da San Marino, a Valstagna, per percorrere l’antica via dei contrabbandieri verso Bassano, una volta arrivato sotto Forcella Campesana, avrebbe perso il controllo della sua due ruote uscendo dal sentiero e ruzzolando per oltre un metro e mezzo. Il 58enne, residente nel bolzanino, ha così riportato un sospetto trauma cranico ed una ferita nella parte alta della gamba. Due squadre di volontari si sono quindi portate sul posto per supportare nelle operazioni l’elicottero di Treviso emergenza, che ha sbarcato con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso. Mentre venivano prestate le prime cure all’infortunato, i soccorritori hanno aperto un varco tra la vegetazione per permetterne più facilmente il recupero. Issato a bordo, il ciclista è stato trasportato all’ospedale: le condizioni, pur complesse, non desterebbero gravi preoccupazioni. I soccorritori hanno infine provveduto al trasporto della bici e dello zaino del sfortunato escursionista sino alla macchina, rientrando assieme al compagno.

