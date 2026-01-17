A fuoco solaio in legno ad Angarano. Rischio crollo

Poco dopo le 16 di oggi sabato 17 gennaio, i Vigili del Fuoco di Bassano sono stati allertati per l’incendio del solaio di un’abitazione privata in prossimità del centro storico di Bassano del Grappa, in zona Angarano.

Le squadre sono tutt’ora al lavoro per avere ragione delle fiamme, che si propagano velocemente tra le assi di legno che costituiscono il pavimento stesso dell’appartamento, rendendo precaria la struttura.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha così inviato una squadra di supporto dalla Centrale di Vicenza attrezzata per far fronte alla possibilità di crollo della copertura. L’intervento è ancora in corso di svolgimento.