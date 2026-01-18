La Fiamma Olimpica arriva nel Vicentino il 20 e 21 gennaio. Ecco le tappe e le info

E’ stato presentato il percorso della tappa in terra vicentina della Fiamma Olimpica per le Olimpiadi invernali Milano cortina 2026. Martedì 20 gennaio, infatti, dopo Mantova, la Fiamma Olimpica si muoverà in direzione Vicenza: raggiunge prima Nogara, poi Legnago, tra campi e canali. Attraversa Rovigo, Monselice, Este ed Abano Terme, arrivando infine proprio nella Città del Palladio, con l’arrivo in piazza dei Signori.

Il giorno seguente, mercoledì 21 , la fiaccola raggiungerà Schio, Asiago e quindi Bassano del Grappa. Poi lascerà il Vicentino per raggiungere il trevigiano: Asolo, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Cittadella e infine a Padova, città dall’università millenaria e sede del capolavoro di Giotto con la Cappella degli Scrovegni.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica è una staffetta di 63 giorni attraverso l’Italia che coinvolge 10.001 tedofori e tedofore, tra atlete e atleti olimpici e paralimpici, insieme a volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo.



Vicenza città di tappa, 20 gennaio

La fiamma olimpica partirà alle 18.35 dalla chiesa della Stanga e percorrerà nell’ordine viale della Pace, viale Trissino, corso Padova, contra’ XX settembre, leva’ degli Angeli, corso Palladio, fino ad arrivare a piazza Castello, contra’ Vescovado, contra’ Garibaldi, contra’ Muscherie per arrivare in piazza dei Signori dove alle 19.30 avverrà la solenne accensione del braciere olimpico. Nel tratto conclusivo di corso Palladio, la torcia sarà affidata a Gabriella Dorio, ex mezzofondista, e poi a Gelindo Bordin, ex maratoneta. All’altezza di piazza Castello, il testimone passerà all’ultimo tedoforo Mario Vielmo, alpinista e regista che avrà l’onore di accendere il braciere. Per consentire l’arrivo della fiamma olimpica nel salotto buono di Vicenza sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Schio, 21 gennaio

Il passaggio della torcia dei Giochi Invernali 2026 a Schio vedrà 14 tedofori alternarsi ogni 200 metri lungo un percorso che attraverserà il cuore della città portando con sé un messaggio universale di pace, inclusione e partecipazione. La partenza è prevista intorno alle ore 9.10, davanti alla chiesa del Sacro Cuore; da qui la staffetta si snoderà lungo via Maraschin, via Baccarini, via Battaglione Val Leogra, piazza Rossi, via Capitano Sella, piazza Almerico da Schio, via Romana Rompato, via Baratto e viale XXIX Aprile, per poi imboccare via Tito Livio e concludersi al Campus scolastico, dove ad accogliere i tedofori saranno circa mille studenti, protagonisti di un grande momento di festa e condivisione. Qui tutte le info.

In attesa del passaggio della Fiamma, lunedì 19 gennaio Schio ospiterà l’evento collaterale “Aspettando il passaggio della Fiamma Olimpica: dialogo con i Campioni Olimpici e Paralimpici”, in programma alle ore 19 al Faber Box. La serata – evento gratuito e posti già esauriti – vedrà la partecipazione di grandi protagonisti dello sport italiano: Kristian Ghedina, Raffaella Masciadri, Giacomo Pierbon, Vittorio Visini, Simone Salvagnin, Elena Vallortigara, il duo paralimpico Tom&Jerry e Antonio Ambu.

Asiago, 21 gennaio

Il passaggio è previsto a partire dalle 10.30 e il tracciato individuato parte da Piazza 2° Risorgimento, prosegue lungo Corso IV Novembre, quindi Via Garibaldi, Via Matteotti e Viale della Vittoria fino a concludersi nel Piazzale degli Eroi. A rendere ancora più speciale l’attesa c’è anche un nome che parla direttamente al territorio: tra i tedofori di Milano Cortina 2026 figura Davide Peterlin, altopianese di origine, nato sull’Altopiano e oggi attivo a Cortina d’Ampezzo nel mondo della scuola sci. Le informazioni sulla viabilità nel sito del Comune.

Bassano, 21 gennaio

Sarà il passaggio sul Ponte degli Alpini il momento più spettacolare del transito della torcia olimpica nella città del Grappa. Annunicata come tedofora la campionessa mondiale di volley Monica De Gennaro.

La finestra temporale da segnare in agenda per il transito bassanese è quella che va dalle 11.25 alle 12.26. Ecco nel dettaglio l’itinerario che seguirà la carovana: Partenza da Villa Ca’ Rezzonico (sulla SS 47), Via Ca’ Rezzonico, Via Beata Giovanna, Via Roma, Piazza Libertà, Piazzotto Montevecchio, Via Schiavonetti, Via Ferracina, Passaggio sul Ponte Vecchio (con ritorno), Via Gamba, Via Bonamigo, Viale dei Martiri, Viale delle Fosse, Viale Venezia, Viale Pio X.

Per tutti, al di là degli aspetti logistici, l’invito è quello di esserci: scendendo in strada, affacciarsi alle finestre o raggiungere i punti nevralgici del percorso per accompagnare con lo sguardo i tedofori e le tedofore, facendo sentire loro il calore della città. Un abbraccio collettivo per accompagnare il simbolo dei Giochi, quella fiamma che poi giungerà a Milano e dal 6 febbraio accompagnerà le gesta di tutti gli atleti e le atlete.

