A fuoco un’abitazione, un uomo rimane intossicato e ustionato

Incendio poco dopo le diciannove a Bassano del Grappa in un’abitazione in pieno centro, in via Volpato, a qualche centinaio di metri dal ponte degli Alpini, lungo il fiume Brenta. Un uomo è rimasto ustionato e intossicato e si trova ora ricoverato all’ospedale San Bassiano.

Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, sarebbero divampate a partire dalla camera da letto, espandendosi in pochi attimi alle coperte e agli infissi in legno dell’appartamento al secondo piano. L’uomo, ci circa 70 anni, viste le fiamme e l’impossibilità di spegnerle, ha cercato di mettersi in salvo in bagno, ma per raggiungerlo ha sbattuto col viso, procurandosi alcune ferite. A trarlo in salvo sono stati i pompieri, giunti sul posto ed entranti nei locali dotati di autoprotettori. L’uomo è stato quindi portato all’esterno e soccorso da un’ambulanza del Suem 118: è rimasto intossicato e ustionato ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale bassanese. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i pompieri di Cittadella e quelli di Vicenza con un’autoscala, il cui uso non è stato poi necessario e ed quindi rientrata in sede. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.