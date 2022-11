Sprofonda di due metri il cortile di un condominio lungo l’argine del Retrone

Un pezzo di cortile è sprofondato a Vicenza nel pomeriggio, lungo l’argine del fiume Retrone, gettando nel panico gli abitanti di un condominio al numero civico 154. L’allarme è scattato alle 17,30 in via Fusinato, nella zona dietro alla stazione ferroviaria. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco.

In alcuni punti il livello del terreno, rispetto al piano di calpestio, si è abbassato di ben due metri, portando con sé gli alberi presenti nel parcheggio condominiale per una lunghezza di venti metri e la larghezza di oltre due. I pompieri, accorsi con il personale di prima partenza insieme al funzionario di guardia, stanno operando un sopralluogo per determinare le cause e i provvedimenti di sicurezza da intraprendere.

Fra le ipotesi al vaglio dei tecnici, quella che il cedimento, avvneuto lungo l’argine del fiume, possa essere stato causato dalle forte pioggie che lunedì e martedì sono cadute nel vicentino.