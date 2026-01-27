Addio a Giancarlo Andolfatto, il cordoglio di Finco: “Era un uomo libero”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Lo ricorderemo come cittadino esemplare e valoroso professionista”. Sono le parole di cordoglio del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, rivolte a Giancarlo Andolfatto, figura di spicco nel bassanese scomparso ieri improvvisamente a 67 anni.

Volto noto nel mondo sportivo, sociale ed economico della città, aveva prestato servizio come come Ufficiale Superiore del Corpo di amministrazione per l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze del Ministero della Difesa ed era stato consulente fiscale e giuridico per lo sport.

“Apprendiamo della sua morte con profondo sgomento – ha commentato Finco – Giancarlo Andolfatto per tanti anni si è speso per la crescita della nostra città e del territorio. La sua immagine è legata a tanti momenti importanti di vita della nostra comunità”.

Dopo una brillante carriera professionale Andolfatto si era dedicato al volontariato. Personaggio eclettico era stato ideatore e promotore di iniziative lungimiranti.

“Cito, tra queste, il Brevetto del Grappa, un attestato speciale riservato ai ciclisti che affrontano la salita del nostro Monte Sacro, per favorirne la conoscenza in chiave turistico sportiva – ha cntinuato il sindaco di bassano – Ricorderemo Giancarlo Andolfatto come un valoroso professionista e un cittadino esemplare, ma anche come un uomo libero, generoso, disponibile, dalle grandi passioni e attivo fino alla fine dei suoi giorni. Da giornalista pubblicista, altra attività che ha esercitato con passione negli ultimi trent’anni ha raccontato la vita della nostra città attraverso le pagine di una testata online fino agli ultimi momenti”.

– – – –

