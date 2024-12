“Aria nuova” al San Bassiano: il dottor Cavenaghi nuovo primario in Pneumologia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lombardo di nascita e prima fase di studi, veneto e vicentino per adozione professionale, il dottor Massimiliano Cavenaghi, specialista pneumologo, entra nei ranghi apicali dell’Ulss 7 Pedemontana. Prenderà servizio come nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Ospedale di Bassano. Da circa 20 anni vive e lavora in Veneto.

Originario di Monza, 53 anni, il primario fresco di nomina in entrata è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, polo Ospedale San Raffaele, per poi conseguire a Padova una doppia specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio e successivamente in Medicina del Lavoro.

Il curriculum in sintesi. Il medico monzese Inizia la propria carriera presso la Pneumologia dell’Ospedale di Lodi, e dopo una breve parentesi in Pneumologia all’Ospedale di Vimercate (Monza Brianza), nel 2004 si trasferisce prendendo servizio nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è rimasto negli ultimi vent’anni, dal 2015 a oggi con un incarico di alta specializzazione in Fisiopatologia Respiratoria. Parallelamente ha frequentato il corso di specializzazione in “Clinica e management sanitario nella gestione delle malattie respiratorie” organizzato da Sda Bocconi School of Management e il Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Verona sulle “Malattie polmonari immunologiche, dalle cause al trattamento”, approfondendo le conoscenze nell’ambito dell’asma grave e delle terapie con anticorpi monoclonali. Inoltre ha partecipato in qualità di relatore a oltre 60 eventi di formazione dedicati ai diversi ambiti della Pneumologia.

“Accolgo con piacere e con entusiasmo questo nuovo incarico – commenta il dottor Cavenaghi a proposito del suo nuovo incarico – che rappresenta un punto di partenza per me e per una Pneumologia orientata alla multidisciplinarietà, secondo modelli in continua evoluzione, alla presa in carico dei pazienti in collaborazione con le strutture del territorio: oggi infatti la Pneumologia svolge un ruolo strategico nella gestione di patologie complesse e spesso croniche, così come di quadri acuti che nel corso del tempo ci hanno spinto verso competenze sempre più intensivistiche come dimostrato nel corso delle diverse ondate pandemiche. Confido che l’esperienza maturata nel corso degli anni agevolerà la crescita professionale e la coesione di colleghi e collaboratori”.

“La Pneumologia è una specialità che negli ultimi anni ha registrato un’attenzione crescente – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -, non solo per il Covid ma anche e soprattutto per la gestione delle complicanze respiratorie in una popolazione che è sempre più anziana. Si tratta di un repartoche al San Bassiano ha sempre avuto una tradizione importante e sono certo che il dottor Massimiliano Cavenaghi saprà valorizzare al meglio la struttura, garantendo il suo costante aggiornamento e la capacità di presa in carico di pazienti spesso complessi”.