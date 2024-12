Ponte Debba, accordo (da 21 milioni di euro) siglato. Ok a viadotto e raccordo con A4

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’accordo tra Provincia e Comuni (di Vicenza e Longare) è sottoscritto, e sancisce il via libera all’opera infrastrutturale attesa del ponte di Debba in abbinata al raccordo con l’A4 Milano-Venezia. Chiariti punto per punto gli impegni e gli oneri spettanti ai diversi enti locali coinvolti nel progetto complessivo che parte dalla SP 247 della Riviera Berica e arriva al cavalcavia dell’autostrada A4, casello di Vicenza Est. Costo complessivo stimato in 21 milioni di euro.

Parte integrante il sistema di raccordi con l’autostrada, con impegno sul piano economico della società di gestione del Tratto Brescia-Verona.Padova. Presenti in sede di sottoscrizione il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, con il consigliere provinciale delegato Renzo Marangon, l’assessore in materia di Viabilità del Comune di Vicenza Cristiano Spiller e il sindaco del Comune di Longare Matteo Zennaro.

Il primo tratto – investimento di 13 milioni – riguarda il nuovo ponte di Debba, prende il via con una rotatoria dalla Riviera Berica, al confine tra Vicenza e Longare, e arriva fino a San Pietro Intrigogna. La ripartizione della spesa consta 10 milioni 750 mila euro a carico dell’ente locale intermedio e 2.250.000 euro del Comune di Vicenza. Il secondo tratto trae origine dalla rotatoria di San Pietro Intrigogna e arriva al sovrappasso dell’A4, per circa 8 milioni, con impegno della Società Autostrada A4, previa approvazione però da parte del Ministero dei Trasporti. L’intero tracciato rappresenta la via privilegiata di collegamento al casello di Vicenza Est. Per il primo tratto l’iter di realizzazione è in fase avanzata, per il secondo non sussistevano accordi definiti e con una scadenza temporale.

Questo fino a ieri. L’accordo sottoscritto questa mattina mette nero su bianco il termine di giugno 2025 entro cui la Provincia deve affidare l’incarico per il progetto preliminare del tracciato tra San Pietro Intrigogna e il casello autostradale di Vicenza Est. Un impegno da circa 30 mila euro a carico della Provincia con il cofinanziamento del Comune di Vicenza. “Abbiamo accelerato l’iter – afferma il presidente Nardin – in modo da dare completamento all’intero tracciato. E’ un impegno enorme per la Provincia di Vicenza, sia dal punto di vista economico che tecnico. Fondamentale è il supporto di Vi.Abilità, che con la Provincia sta curando l’iter procedurale. Ma siamo consapevoli che sia un collegamento strategico per il Vicentino, tanto atteso quanto utile”.

Gli obiettivi dichiarati secondo i quali si è arrivati agli accordi siglati consistono in sintesi in evitare che il traffico pesante, una volta completato il nuovo ponte, vada a scaricarsi su strade ad esso non adatte, migliorare le connessioni del trasporto pubblico locale tra Debba e Longare e migliorare la mobilità ciclopedonale e la disponibilità di sosta. “Longare è riconoscente a Provincia e Comune di Vicenza per gli investimenti che sta facendo – sottolinea il sindaco locale Matteo Zennaro -. Una volta realizzata l’intera opera, Longare rappresenterà uno snodo viabilistico importante anche per i comuni contermini”.