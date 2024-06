32enne di Cassola precipita e muore sotto Cima d’Asta sul Lagorai

Un 32enne di Cassola è morto oggi in Trentino, dopo essere precipitato per oltre 50 metri nel corso di una escursione in quota nel gruppo del Lagorai.

Erano le 13,15 di oggi, sabato 29 giugno, quando si è consumata la tragendia: Manuel Roberto (questo il suo nome) è stato avvistato sotto Cima d’Asta da alcuni escursionisti che hanno fatto scattare i soccorsi. Da una prima ricostruzione, sembra che il cassolese (di cui non sono ancora note le generalità) sia salito, da solo, in mattinata verso Cima d’Asta dal Canalone dei Bassanesi. Una volta in cresta, il 32enne potrebbe essere scivolato sul terreno roccioso, precipitando.

Sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso di Trentino Emergenza, che ha sorvolato la zona individuando l’escursionista, le cui iniziali sono M.R. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino trentino è stato verricellato sul posto con il medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista. Con una seconda rotazione, un operatore della Stazione del Tesino è stato elitrasportato in quota per dare supporto nelle operazioni di recupero.

Dopo aver ricevuto il nullaosta dall’autorità giudiziaria, i soccorritori hanno verricellato la salma a bordo dell’elicottero, per poi trasferirla a Malga Sorgazza, dove è stata affidata alle forze dell’ordine.