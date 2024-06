Belgrado, attacco ad ambasciata israeliana. Ministero: “È terrorismo di stampo jihadista wahabita”

A Belgrado c’è stato un tentativo di attacco all’ambasciata di Israele, nel quale è rimasto ferito un poliziotto. L’assalitore, che è stato ucciso, ha usato una balestra, con la quale è stato ferito il gendarme. Il ferito è un agente della polizia serba a guardia della sede diplomatica israeliana, che è riuscito a sparare e uccidere l’assalitore, fa sapere il ministero dell’Interno di Belgrado.

“Verso le 11 uno sconosciuto ha tirato con una balestra contro un membro delle forze dell’ordine, che garantiva la sicurezza dell’ambasciata di Israele, ferendolo al collo” rende noto il ministero aggiungendo che l’agente è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dardo ed è ora in terapia intensiva, in condizioni definite molto gravi.

Il ministro dell’Interno che ha subito classificato l’episodio come terrorismo di stampo jihadista wahabita, che sarebbe un ramo fondamentalista dell’Islam sunnita da cui sono scaturiti tanto Al Qaida che l’Isis. “A Belgrado – sottolinea il ministero – sono state rafforzate le misure di sicurezza e diverse persone sono state fermate a scopo precauzionale”.