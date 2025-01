Come diventare podcaster in sei step: parte il corso (gratuito) in Biblioteca

La crescita galoppante del consumo – e probabilmente ancora di più della produzione da autodidatti – di contenuti audio digitali necessita di formazione tecnica e qualificata, anche quando lo strumento moderno che si intende realizzare è il podcast. Ben vengano allora iniziative di promozione come quella in partenza tra pochi giorni a Cassola, aperta a tutti e finanziata con libera partecipazione. Tre i Comuni coinvolti, oltre a quello ospitante.

Come creare un contenuto audio di qualità da trasmettere in rete? Quali tecniche utilizzare e che temi sviluppare? Per chi sogna di diventare un podcaster, da giovedì prossimo (16 gennaio) parte un corso gratuito dedicato ad una delle più interessanti e nuove frontiere del giornalismo digitale: il podcast.

L’opportunità, rivolta a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su, è promossa in collaborazione con la cooperativa Color e si inserisce nell’ambito del progetto “Ti aspetto@Biblioteca”, avviato dai Comuni di Cassola, Romano e Mussolente grazie ad un finanziamento del Dipartimento delle Politiche giovanili. Sei, in tutto, gli incontri in calendario, tutti ospitati nella biblioteca di piazza Europa, a San Giuseppe, e tutti condotti da Lisa Mantoan, esperta in comunicazione e promotrice di numerosi progetti in ambito radiofonico, e non solo. Le prime tre lezioni si terranno il 16, il 23 e il 30 gennaio dalle 16 alle 18.30 e altre tre sono in programma il 13, il 20 e il 27 febbraio negli stessi orari.

“In questo corso faremo una full immersion nel mondo del podcast! – anticipano i curatori

dell’iniziativa -. Individueremo quali elementi lo hanno reso così diffuso e amato negli ultimi anni e ascolteremo molti esempi per scoprire le diverse tipologie tra cui scegliere e capire come le parole, le voci, i suoni e la musica concorrano a rendere originale ogni contenuto. Sperimenteremo poi la realizzazione di un teaser del nostro podcast passando attraverso le varie fasi: dall’idea allo studio del target, la scelta del format e dello stile, la redazione dei testi e la selezione di suoni e musica”.

Iscrizioni al numero 0424 530275