Ecco il… Tris(sino) di assalti nei piani di mister e capitano: scudetto, Coppa Italia e Champions

Parla italiano e portoghese la puntata n° 78 di BreakPoint, dedicata all’hockey su pista che in terra vicentina aveva piantato radici profonde nel secolo scorso. E che è tornato negli ultimi tempi a regalare spettacolo a km zero ai cultori dei pattini e stecche, ma anche gioie e trofei ai tifosi dei club conterranei. L’esempio più eclatante d’attualità è quello dell’Hockey Trissino, per tre volte di fila in finale scudetto (due vinte, nel 2022 e 2023) e tra i mattatori pure a livello internazionali, club dove si coltivano talenti in corso di fioriture (come Gioele Piccoli) e si “coccolano” rollers di altissimo livello.

Uno tra questi compone la “metà” degli ospiti di Radio Eco Vicentino nel consueto rendez vous settimanale con lo sport, vale a dire Joao Pinto, 38enne storia vivente dell’hockey giocato, da cinque anni a Trissino e capitano del team, accompagnato per l’occasione dal connazionale Tiago Sousa, ex portiere pluricampione d’Europa da giocatore e da un anno e mezzo eletto alla guida della squadra bluceleste.

La passione per una disciplina divenuta professione a tutti gli effetti, riflessioni sulle doti che un atleta di alto livello deve possedere e mettere in campo, qualche curiosità sui ruoli e sulle doppie nazionalità di entrambi (portoghese e angolana) e su differenze e analogie tra l’hockey su pista italiano e l’hoquei em patins lusitano. E poi tanto Hockey Trissino, citando il palmares del club vicentino con tre scudetti in bacheca (ma non solo), la leadership in campionato davanti a Lodi e Forte dei Marmi, le solite rivali delle ultime stagioni, ma anche il cammino in Champions League tutt’ora in corso d’opera, annunciando la buona novella della gara “vinta” (di recente) dalla società anche nel dietro le quinte: il sodalizio condotto dal presidente Matteo Marzotto si è infatti aggiudicato, per la seconda volta in tre anni, la fase finale di Coppa Italia che si disputerà dunque il 15 e 16 marzo al PalaDante.

Dei successi personali dei due “big” dell’hockeypista internazionale ma anche di giovanili e femminile si parla e si ascolta nel podcast, per una chiacchierata rivolta sia agli addetti ai lavori dell’ambiente ma anche a chi di pattini a rotelle, stecche e palline ne sa poco o nulla. E magari raccoglierà l’assist/invito a gustarsi le fasi finali di Coppa Italia di serie A1, A2, B e femminile nel cuore di Trissino per il grande evento tricolore.