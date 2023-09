Principio d’incendio all’asilo nido, evacuati un 300 tra bimbi, alunni delle scuole ed educatori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fumo dal soffitto di un’aula dell’asilo nido e scatta subito l’allarme antincendio, con i vigili del fuoco ad arrivare nella struttura per la prima infanzia di San Giuseppe di Cassola, in via Pertica, per domare il principio d’incendio sviluppatosi, pare, da alcuni pannelli posti sul controsoffitto. Non si riscontrano feriti né intossicati, la procedura di emergenza è stata subito applicata evacuando i bimbi guidati dalle loro maestre e tutto il personale presente.

Chiamata al numero di emergenza 115 proprio allo scoccare del mezzogiorno, con subito allertate la squadre disponibili di Bassano del Grappa. I primi ad essere portati all’esterno nei punti di raccolta, quindi al sicuro, sono stati i 53 mini ospiti del nido, per poi provvedere per precauzione a liberare l’intero plesso scolastico, per un totale di 283 persone contate tra minori e adulti.

I vigili del fuoco arrivati dalla vicina sede bassanese hanno risolto il problema sul nascere, spegnendo del tutto le fiamme, intanto abbassate dall’intervento di un insegnante che ha utilizzato un estintore. La squadra ha subito proceduto alla verifica di tutti i locali della scuola comunale per escludere la presenza di persone. Successivamente si è provveduto all’aerazione del fumo, che ha interessato solo l’ala del plesso che ospita l’asilo nido. Dopo circa un’ora gli studenti della scuola media sono stati fatti rientrare in aula.

I più piccoli sono stati portati a casa dai genitori intanto arrivati sul posto dopo essere stati avvertiti dal personale amministrativo. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, presenti sul posto anche con il funzionario di guardia. Sul posto anche il sindaco. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:30.