Fiera d’Autunno, blitz delle Fiamme Gialle tra gli stand: sequestrati 6 mila articoli non in regola

Oltre al “caro-panini” di cui si è occupate parte della stampa locale nei giorni seguenti alla grande Fiera d’Autunno di Bassano del Grappa, durata da giovedì sera a domenica scorsi, si riscontra il “caro-multe” dopo che le squadre di Guardia di Finanza si sono viste tra gli stand degli espositore per i controlli di rito su permessi, rispetto delle normative sul commercio e sicurezza dei prodotti messi in vendita.

Oltre 6 mila gli articoli posti sotto sequestro in poche ore e tre gli ambulanti sanzionati con una multa da 1.032 euro per ciascun venditore colto in difetto dagli accertamenti posti in campo dai finanzieri bassanesi, con il supporto dei colleghi della Tenenza di Thiene, nel dì di festa in trasferta nella città del Grappa per il servizio di vigilanza e tutela delle regole del commercio e, ancor più, sulla tutela della sicurezza del consumatore.

Nel corso dell’operazione i finanzieri delle due sedi della GdF hanno sottoposto a controllo diverse bancarelle e gli ambulanti, decidendo per il sequestro di 340 portachiavi, 5.310 blister di incenso di varia tipologia, 647 articoli di bigiotteria tra collane e braccialetti e 24 grinder per tabacco, per violazione delle disposizioni in tema di “etichettatura” (ai sensi del Reg. CE 1223/2009, n. 828), in quanto privi delle necessarie indicazioni in lingua italiana. Da evidenziare come la netta maggioranza dei commercianti sia invece risultata in regola: circa 200 le bancarelle allestite tra sabato e domenica in centro, oltre al luna park nel parco. .

“L’operazione posta in essere dalla Guardia di Finanza – si legge nella nota allegata alla notizia dell’azione operativa di domenica a Bassano – si inserisce nell’ambito degli ordinari servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto di ogni forma di illecito economico-finanziario, nonché alla tutela della moltitudine di aziende rispettose delle regole, con particolare riguardo alla tutela del “Made in Italy” e alla vendita di prodotti sicuri per il consumatore”.