Sicurezza, il Pd di Thiene contro Fratelli d’Italia: “Basta ipocrisie, governano l’Italia da tre anni”

Non si placa, a Thiene, lo scontro sulla questione della sicurezza in città, dopo gli ultimi fatti di cronaca. Dopo l’incontro pubblico di lunedì 7 luglio, organizzato da Fratelli d’Italia, un comunicato, che riceviamo e pubblichiamo, è stato diffuso dal Partito Democratico di Thiene, in maggioranza in Consiglio Comunale con l’amministrazione guidata da Giampi Michelusi.

In merito alla serata organizzata da Fratelli d’Italia sulla sicurezza urbana, il Partito Democratico di Thiene ritiene doveroso fare chiarezza, respingendo con fermezza l’impostazione allarmista e strumentale utilizzata dai consiglieri Scanavin e Mojentale e da esponenti nazionali del partito di governo.

Il tema della sicurezza è certamente serio e sentito, ma proprio per questo merita un approccio responsabile, concreto e non propagandistico. Fratelli d’Italia, al governo nazionale ormai da quasi tre anni, continua a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali, dimenticando che la competenza primaria in materia di sicurezza pubblica è dello Stato, e dunque del Ministero dell’Interno, guidato da un loro stesso esponente.

È opportuno ricordare che nel 2018 tutti i sindaci dell’area dell’Alto Vicentino – da Thiene a Schio fino a Valdagno – firmarono un appello unitario e bipartisan al Governo per l’istituzione di un commissariato di Polizia di Stato sul territorio. Una richiesta fondata, documentata e condivisa, nata dall’esigenza reale di rafforzare la presenza dello Stato in una zona popolosa e dinamica. Suggeriamo a Rucco, che ha scelto Thiene per lanciare la sua campagna elettorale come consigliere regionale, di far propria questa richiesta del territorio e farne un impegno per il deputato locale Giovine. Invece di attaccare le amministrazioni locali, dovrebbero dimostrare coerenza sostenendo finalmente quella proposta, che andrebbe a rafforzare in modo concreto la sicurezza reale dei cittadini.

Invocare continuamente il Comune e il Sindaco come unici responsabili dell’insicurezza percepita, mentre si ignorano i tagli alle forze dell’ordine e la cronica carenza di organico delle prefetture e delle questure, è un esercizio di ipocrisia politica. Chi governa ha il dovere di offrire soluzioni, non slogan da campagna elettorale permanente.

L’amministrazione comunale, sostenuta dal Partito Democratico, ha già dimostrato attenzione e impegno sul tema sicurezza, nel quadro delle risorse disponibili e delle competenze attribuite. Il Comune investe nel Consorzio di Polizia Locale Ne.Vi., collabora attivamente con le forze dell’ordine, promuove iniziative di prevenzione sociale e urbana, e dialoga con i cittadini nelle sedi opportune, senza inseguire facili paure. Inoltre il Comune di thiene ha investito in modo significativo nel completare il sistema di controllo video delle auto in ingresso ed uscita dalla città e nel progetto di recupero della stazione delle corriere che potrà ospitare un presidio del consorzio di polizia locale.

Il Pd di Thiene ritiene che la sicurezza vera si costruisce con il lavoro di rete tra istituzioni, con l’inclusione sociale, con spazi pubblici vissuti e curati, con interventi mirati e continui sul decoro urbano e la legalità.

Infine, troviamo inaccettabile l’uso strumentale dei quartieri e delle difficoltà reali vissute da alcuni cittadini per alimentare divisioni, sfiducia e un senso di abbandono. La città ha bisogno di soluzioni, non di scenografie.

Chi ha a cuore Thiene dovrebbe lavorare con spirito costruttivo, non con il megafono della propaganda.

Il circolo del Partito Democratico di Thiene

