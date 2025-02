Francesca Michielin cade dalle scale dell’Ariston: passerella in stampelle (con un grande annuncio)

Domenica aveva postato la notizia della caduta dalle scale del Teatro Ariston, ieri sera si è presentata alla sfilata dei 29 “Big” con le stampelle. Prende tutto con ironia e comunque leggerezza, la cantautrice bassanese Francesca Michelin, penultima in scaletta questa notte nella prima seratra del Festival di Sanremo con la sua canzone “Fango in paradiso”.

“Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”. Aveva scritto sul suo profilo Instagram – citando il titolo del suo brano classificatosi al secondo posto a Sanremo nel 2016 – poco dopo la caduta, postando una foto col tutore alla caviglia all’interno del van con cui si sposta nella città dei fiori.

Ieri sera l’artista vicentina, che sta girando come una trottola fra una intervista e l’altra, si è presentata davanti all’ingresso dell’Ariston in completo celeste, cappotto nero e due vistose stampelle. Questa sera, pare invece si vestirà (forse) con un abito lungo ed elegante in velluto nero, nel quale è rirpesa in uno dei post sempre sui social. E nel frattempo, proprio dalla cittadina ligure ha lanciato il grande appuntamento con tutti i suoi fans all’Arena di Verona, per il 4 ottobre di quest’anno. Intanto, il singolo sanremese, esce su tutte le piattaforme questa sera a mezzanotte.