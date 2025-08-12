Hashish e alcolici “in corpo” nei luoghi pubblici e al volante: controlli nel Bassanese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si viaggia in auto con sostanze illecite al seguito oppure dopo aver brindato con alcolici oltre il lecito, e ancora con assicurazione Rca scaduta o tenendo nel cruscotto armi improprie come un tirapugni, strumento da “rissaioli”.

A certificarlo sono i Carabinieri delle stazioni afferenti alla Compagnia di Bassano del Grappa, al termine dei controlli stradali posti nei giorni scorso nell’area di competenza. Specificando natura e destinatari di denunce e sanzioni comminate.

Nel comune di Tezze sul Brenta, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un giovane di 25 anni nei pressi del cimitero. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Di conseguenza, è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza come consumatore di stupefacenti e deferito alla Procura per porto di oggetti offensivi, visto il possesso di un tirapugni senza giustificato motivo.

Parallelamente, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli preventivi, sanzionando quattro persone per ubriachezza molesta nei dintorni dei locali pubblici a Bassano del Grappa. I soggetti, tutti con evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, sono stati identificati come un 38enne di Valbrenta, fermato vicino alla stazione ferroviaria; un 32enne del centro città, in Piazzale Cadorna; una 21enne e un 33enne, nel quartiere XXV Aprile.

Infine, durante le verifiche stradali nel territorio di Schiavon, i militari del Comando Stazione di Nove hanno multato un 24enne per la violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada, ovvero per aver guidato un veicolo senza copertura assicurativa. L’auto è stata sottoposta a sequestro.

