Musica alta e spinello in auto. 54enne denunciato, in casa nascondeva cocaina e hashish

Si fumava uno spinello in totale relax, nell’auto parcheggiata a bordo strada e con la musica ad alto volume. Così, per aver attirato l’attenzione di una pattuglia della Radiomobile che passava di là, un 54enne di Valdagno è stato beccato in flagrante dai Carabinieri, che già lo conoscevano e che l’hanno trovato in stato di quasi catalessi per l’effetto rilassante della droga.

Alla vista dei militari l’uomo li ha salutati cordialmente, ma insospettiti dalla circostanza i carabinieri hanno deciso di perquisire l’uomo, l’auto e infine anche la sua casa, trovando complessivamente 7 grammi di cocaina, 12 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, materiale vario per il frazionamento ed il confezionamento, e 535 euro in banconote di vario taglio, provento di illecita attività di spaccio. Sequestrato lo stupefacente e terminate le formalità di rito, il 54enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per illegale detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e segnalato Prefettura come assuntore di stupefacenti.

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