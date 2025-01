“Il Tribunale tornerà a Bassano” e muterà denominazione. L’annuncio arriva da Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si chiamerà probabilmente Tribunale della Pedemontana Veneta, e vengono spazzati via i residui dubbi sulla sede che dovrebbe ospitarlo, vale a dire la città di Bassano del Grappa, che nel 2012 ha dovuto assistere alla chiusura di aule e uffici di giustizia in virtù della riforma nazionale di allora. L’ex Tribunale era ospitato a palazzo Antonibon, tutt’ora sede dl Giudice di pace.

Mancano i crismi dell’ufficialità ma la notizia, nell’aria e discussa già da parecchi mesi, arriva direttamente dalla Capitale e dal palazzo del Ministero della Giustizia, per bocca del senatore padovano Andrea Ostellari, avvocato di fede politica leghista. Sottosegretario alla giustizia dal 2022 per il mandato in corso.

Di stamattina l’annuncio attraverso un comunicato stampa. Toccherà al Governo definire i vari passaggi richiesti per riportare i “giudizi” a Bassano del Grappa, con tempi al momento indefiniti. “Come ha confermato il collega sottosegretario Andrea Delmastro, rispondendo oggi a un’interrogazione in Senato – scrive Ostellari – il Governo presenterà il testo di uno schema di disegno di legge che prevede la riapertura di alcune sedi giudiziarie soppresse in seguito alla riforma del 2012 e l’istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana veneta, con sede a Bassano del Grappa. Quello che annunciamo oggi è un risultato storico che segna il definitivo cambio di rotta rispetto al passato e consentirà di migliorare i servizi di giustizia verso un territorio con un prodotto interno lordo fra i più elevati in Europa”.