Trentesimo compleanno per la Prima del Torcolato a Breganze

Trent’anni di storia, trent’anni di tradizione da gustare ad ogni sorso di Torcolato: la nuova produzione del vino passito Doc Breganze avrà quest’anno il sapore delle annate speciali. Domenica 19 gennaio, infatti, il rito della prima spremitura in piazza dell’uva Vespaiola appassita tornerà a Breganze per la 30a edizione della Prima del Torcolato. Un anniversario che celebrerà i primi trent’anni dall’ingresso del Torcolato nella denominazione Doc Breganze e di una manifestazione che ha saputo radicarsi nella cultura vitivinicola veneta.

Il legame col territorio risale al 1890, anno in cui il nome Torcolato comparve per la prima volta per identificare il famoso vino passito diventato poi simbolo della Doc Breganze. Questa tradizione, lunga oltre un secolo, trovò trent’anni fa una nuova espressione con il rito della prima spremitura pubblica: dopo quattro mesi di appassimento nei fruttai delle cantine, i grappoli di uva Vespaiola vengono torchiati in piazza per il tradizionale brindisi con il primo mosto della nuova annata.

“Raggiungere la 30a edizione è motivo di grande orgoglio per tutto il Consorzio e per le cantine associate – afferma Giuseppe Vittorio Santacatterina, Presidente del Consorzio per la Tutela della D.O.C dei vini Breganze –. Il Torcolato Doc Breganze ha saputo affrontare a testa alta la crisi che ha colpito i vini dolci in Italia negli ultimi anni, riuscendo a mantenere una domanda stabile sul mercato. La sua unicità, espressione del territorio in cui nasce, è la forza di questo vino dolce passito ottenuto dai migliori grappoli di uva Vespaiola, il vitigno autoctono di Breganze. La sfida per i prossimi cinque anni è portare il nome del Torcolato ancora più in alto, sia in Italia che all’estero”.

Il programma

Il 19 gennaio si inizia alle 9 con l’apertura in piazza della mostra mercato dei prodotti tipici e dello stand Torcolato a cura della Pro Loco Breganze, dove sarà possibile degustare il Torcolato dei produttori del Consorzio per la Tutela della Doc. dei Vini Breganze e assaggiare La Pèca del Salbaneo, il dolce artigianale con tre ingredienti d’eccezione: il Torcolato Doc Breganze, la Ciliegia di Marostica Igp. e l’olio extravergine d’oliva della Cooperativa Pedemontana del Grappa.

Dalle 13.30 alle 16 ritornerà l’appuntamento con Brindisi in Campanile, le visite guidate alla Torre Diedo, uno dei campanili più alti del Veneto, con la caratteristica degustazione ad alta quota del Torcolato, a cura dell’Associazione Arci-Ciacola e del Gruppo Campanari di Breganze.

A partire dalle 14.15 si entrerà nel vivo della manifestazione, con la folcloristica sfilata della Magnifica Fraglia del Torcolato Doc Breganze, seguita dal saluto delle autorità e dall’investitura dei nuovi Confratelli e dell’Ambasciatore del Torcolato nel mondo per l’anno 2025. Il titolo sarà quest’anno conferito a Ivan Bigarella, noto fumettista e illustratore vicentino approdato in Disney come copertinista per Topolino e Paperinik. L’investitura sarà suggellata dal brindisi collettivo con il primo mosto di Torcolato della vendemmia 2024 ottenuto dalla spremitura nel caratteristico torchio allestito in piazza.

Il programma è stato arricchito con una parentesi teatrale dal titolo Parole intorcolà di Diego Dalla Via e un momento musicale che vedrà protagonista il celebre Violino Torcolato, che dal 2004 il liutaio Fabio Dalla Costa produce nella sua storica bottega a Breganze. Infine, dalle 16.30 alle 20 tornerà il Fruttaio Tour con le visite guidate gratuite nelle otto cantine aderenti all’iniziativa: Cantina Beato Bartolomeo Da Breganze, Col Dovigo, IoMazzuccato, Le Colline Di Vitacchio Gianpietro, Maculan, Miotti Firmino, Transit Farm, Vitacchio Massimo. Info: breganzedoc.it.