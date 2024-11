L’incasso della serata perso per strada. Cinque ventenni restituiscono 3.000 euro in contanti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Magari per un attimo e forse più si sono guardati in faccia e, magari, già nella testa di qualcuno tra loro si materializzavano le più disparate idee sul come spendere il malloppo trovato per strada, a Bassano del Grappa, sulla pubblica via. Una discreta sommetta, di circa 3 mila euro, in banconote contanti. Non male per un gruppetto di amici, cinque giovani vicentini di vent’anni o poco più (residenti nel Comune capoluogo e dintorni) che stavano trascorrendo la serata di sabato nella città del Ponte degli Alpini.

Il quintetto, composto da ragazzi e ragazze, dopo un rapido confronto, ha deciso di non intascarsi il denaro contenuto in un portafoglio trovato a terra e, al contrario di attivarsi subito per restituirlo al legittimo proprietario. Sconosciuto, però, visto che nell’astuccio portavalori non c’erano documenti d’identità ma solamente scontrini e ricevute bancomat.

Tutto che faceva pensare all’incasso di un qualche negozio o locale del centro, portato via alla chiusura oppure per ragioni di sicurezza e perduto in strada. Da qui l’idea di rivolgersi agli agenti di polizia locale di passaggio quella sera lungo via Campo Marzio, dai quali è arrivato quindi l’assist decisivo per compiere la buona azione del giorno, fatta tutta di onestà e rispetto per il lavoro altrui.

In breve tempo si è risaliti a un bar di Angarano, dove il gruppetto di amici ha riportato il “tesoretto” visto che si era ancora in orario di apertura, ricevendo in cambio dalla titolare al bancone innumerevoli grazie e, ovviamente, più di qualche consumazione gratuita come gesto concreto di riconoscenza.