80 anni di Sottoriva, giovedì sera la presentazione del libro monografico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un marchio conosciuto in tutto il mondo, sinonimo di qualità dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela. Costruzioni Meccaniche Sottoriva, la ditta di Marano Vicentino leader nella produzione di macchinari e impianti per l’arte bianca, quest’anno taglia il traguardo degli 80 anni. Un importante anniversario che, dopo essere stato festeggiato nei giorni scorsi con i 400 dipendenti ed ex dipendenti, verrà celebrato con la presentazione del libro monografico che ripercorre la storia dell’azienda maranese.

Nata nel 1944 su iniziativa dei due fratelli Giuseppe e Claudio Sottoriva, l’impresa conosce un’immediata ascesa. Allo sviluppo sul territorio nazionale, si aggiunge nel corso degli anni un flusso sempre crescente di esportazioni verso tutto il mondo. Sottoriva produce oggi una vasta gamma di macchine e forni per panifici, pasticcerie, pizzerie ed industrie dolciarie. Da realtà artiginale, legata a doppio filo alla comunità locale, la ditta maranese è divenuta una realtà in grado di soddisfare le richieste provenienti da una clientela distribuita in tutto il mondo.

Una storia tutta da raccontare. 80 anni di “vita” raccolti nelle pagine del libro “Sottoriva. Una famiglia, un’impresa, un paese“, scritto da Tommaso Scanu, giovane biografo aziendale. La presentazione del volume si terrà giovedì 21 novembre, alle ore 18, presso la sede dell’azienda in via Vittorio Veneto 63 a Marano. L’evento, aperto al pubblico, sarà un’occasione per raccontare il passato dell’azienda e riflettere sul suo futuro. Ma anche per ripercorrere la storia della comunità maranese.

Gabriele Silvestri