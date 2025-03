L’Oculistica del San Bassiano ora “ci vede doppio”: duplicate le sale operatorie

All’ospedale San Bassiano di Bassano le attività chirurgiche applicate all’oculistica potranno da oggi contare su due spazi dedicati, raddoppiando l’unico preesistente. Giornata di festa, inaugurazione ufficiale e comunicazione quella odierna al 4° piano del polo clinico dell’Ulss 7 Pedemontana, nel Distretto 1, per l’entrata in piena funzione nel blocco operatorio della seconda sala dedicata all’interventistica dell’occhio e dell’apparato visivo nel complesso.

Uno step programmato che mira a potenziare la copertura ai pazienti con problematiche o patologie oftalmiche e di conseguenza il servizio specialistico dedicato. In attesa, come si è specificato in sede di presentazione del percorso di completamento del piano di supporto, dell’acquisto di attrezzature speciali per la piena operatività.

Da evidenziare nelle premesse come il reparto abbia portato a termine nell’anno 2024 circa 2 mila interventi di natura chirurgico-oculistica, a cui va aggiunto anche il conteggio delle prestazioni ordinarie, citato in 27.800 offerte all’utenza. Questi numeri sono stati resi noti proprio oggi nel corso del bilancio delle attività svolta e dell’inaugurazione della nuova sala. E rappresentano numeri destinati ad aumentare alla luce della novità qui descritta, con il “raddoppio” degli spazi attrezzati in funzione di un miglioramento del servizio anche sul piano quantitativo.

“Il San Bassiano è stato individuato come centro di riferimento regionale della otticopatia glaucomatosa e per la retinopatia diabetica – così il direttore generale di Ulss 7 Bramezza – ed è conosciuto e apprezzato dai pazienti che provengono anche da altri territori, e di conseguenza registra numeri molto importanti. C’era dunque la necessità di mettere i nostri oculisti nelle condizioni di poter incrementare l’attività chirurgica. Siamo orgogliosi di avere raggiunto questo obiettivo, che è propedeutico alla crescita ulteriore dell’Oculistica nel polo di Bassano, con benefici importanti per i pazienti. Allo stesso tempo – aggiunge Bramezza – voglio sottolineare l’importante lavoro organizzativo che è alla base di questo risultato, frutto di scelte strategiche condivise con tutto il Dipartimento di Chirurgia, ad ulteriore dimostrazione dello spirito di squadra che è oggi un valore fondante di questa azienda”.