Travolti da una valanga in Svezia, morti due fratelli italiani

Due italiani sono morti dopo essere stati travolti da una valanga che ha travolto un gruppo di 5 italiani, che era andato a sciare in elicottero a Kårsavagge, nel nord della Svezia al confine con la Norvegia.

La notizia era stata data per prima dall'agenzia turistica del gruppo, Niehku Mountain Villa. “Due persone sono state portate in ospedale, ma è con profondo dolore che confermiamo che non sono non sono riusciti a salvarle”, ha detto il ceo dell'agenzia, Johan Lindblom, in una nota ripresa dai media locali. Secondo le prime ricostruzioni, la valanga che si è staccata ieri pomeriggio ha travolto l'elicottero a bordo del quale i cinque turisti, il pilota e la guida erano arrivati nella località di Karsavagge, nella regione di Abisko quasi al confine con la Norvegia.

La Farnesina fa sapere che sono “coinvolti 3 fratelli italiani di Luserna San Giovanni. Due di loro (di 45 e 50 anni) sono deceduti”. Il terzo è rientrato nel resort di partenza, Niehku, nella regione di Abisko quasi sul confine della Norvegia. L'Ambasciata d'Italia in Svezia è in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti.

I due fratelli morti sono Mattia e Daniele Boer, di 45 e 50 anni, di Luserna San Giovanni, in Val Pellice (Piemonte). Lo scrive il giornale locale L'Eco del Chisone. Si trovavano nei pressi dell'elicottero, fermo, insieme ad altre cinque persone, viene riportato, quando si è staccata la valanga che gli ha travolti.

Mattia aveva 50 anni e lavorava nello studio dentistico di famiglia, a Torre Pellice, assieme al fratello Simone, che sarebbe rimasto illeso nella valanga. Daniele, 45 anni, era invece impiegato nel ramo immobiliare presso una società svizzera della zona di Ginevra, nazione di cui è originaria la sua famiglia.

Il gruppo era guidato da una guida alpina certificata a livello internazionale. “La guida alpina e due sciatori sono stati trascinati da una valanga. I due italiani sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie”, ha dichiarato l'agenzia in un comunicato, riportato da media svedesi.