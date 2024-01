Fu colpito dalla portiera di un tir, aperta improvvisamente: ciclista muore a due giorni dall’incidente

Non ce l’ha fatta Corrado Badocco, il ciclista 47enne, colpito dalla portiera di un camion mentre stava pedalando nella frazione di Marsan a Marostica, città dove abitava.

Il 47enne, le cui condizioni erano parse subito disperate, si è spento ieri intorno mezzogiorno all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto, avvenuto in via Marsan, lungo la provinciale 248 “Vecchia Gasparona”, con la portiera di un tir in sosta.

L’autista, di origini polacche, l’aveva aperto improvvisamente proprio nel momento in cui Badocco, lanciato, stava pedalando lungo la provinciale. L’impatto, violentissimo, aveva fatto sbalzare a terra il ciclista, che aveva battuto con forza la testa a terra.

l pomeriggio si sono concentrati i soccorsi del 118 in seguito a un incidente per così dire “anomalo” avvenuto tra un mezzo pesante e una bicicletta. Non un vero e proprio investimento – il camion era fermo secondo quanto si è potuto ricostruire della dinamica – ma uno scontro tra il ciclista sui pedali e lo sportello della cabina, spalancato dal camionista in sosta proprio al passaggio del malcapitato. La vittima era stata soccorsa subito e con l’elisoccorso era stata trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove però l’uomo non si è mai ripreso: ieri ne è stata dichiarata la morte clinica e la famiglia, molto conosciuta nella parrocchia di Santa Maria Assunta, ha acconsentito alla donazione degli organi.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri: la magistratura, che aveva già aperto un fascicolo, potrebbe disporre l’autopsia sul corpo dello sfortunato ciclista e l’autista del tir sarà probabilmente indagato per omicidio colposo.