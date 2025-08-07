Marostica piange Renato Bertolin, assessore e anima del sociale. Aveva 65 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se n’è andato il motore di tanti progetti e iniziative dell’ambito sociale a Marostica. Si è spento, infatti, l’assessore Renato Bertolin, che gestiva le deleghe ai servizi sociali e all’anagrafe. La sua disabilità non gli aveva impedito un grande impegno civico, anzi, ne era stata forse lo slancio principale.

65 anni, Bertolin si è spento martedì 5 agosto in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute che lo avevano visto ricoverato presso l’ospedale di Bassano del Grappa. Era al suo secondo mandato da assessore al sociale nella giunta del sindaco Matteo Mozzo. Lascia la moglie Luciana e la sorella Marilena.

Il ricordo dell’amministrazione comunale

“Renato – afferma una nota dell’amministrazione comunale – è stato una figura di riferimento per la nostra comunità, una persona da sempre impegnata nel sociale, animata da un autentico spirito di servizio, vicino ai bisogni delle persone, attento e concreto fino all’ultimo momento. Il suo impegno in amministrazione è stato guidato da umanità, competenza e disponibilità. La sua perdita lascia un grande vuoto non solo nell’Amministrazione comunale, ma in tutta la città e nell’intero territorio, visto il suo grande impegno condiviso con gli altri assessori al Sociale. A nome dell’intera comunità di Marostica, esprimiamo vicinanza e affetto alla moglie Luciana, alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”.

Il ricordo dell’Ulss 7 Pedemontana

“In qualità di Assessore al Sociale del Comune di Marostica – sottolinea invece un comunicato dell’Ulss 7 Pedemontana – Bertolin ha collaborato a lungo e con grande sensibilità con la Direzione Strategica e i Servizi Socio-Sanitari dell’Ulss 7, contribuendo in modo concreto alla progettazione e allo sviluppo di servizi dedicati alle famiglie del territorio. Le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il suo impegno per la comunità”.

I funerali di Renato Bertolin si svolgeranno sabato 9 agosto alle ore 9.30 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Marostica. La veglia di preghiera si terrà venerdì 8 agosto alle 20 presso la stessa chiesa. Nel necrologio la famiglia ha voluto ringraziare i sanitari dei reparti di medicina e di rianimazione del San Bassiano e quelli dell’ospedale di comunità di Marostica. Dopo il funerale Bertolin riposerà nel cimitero di Bressanvido.

