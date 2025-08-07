Schianto fra due auto a Stroppari: tre persone ferite portate in ospedale

Schianto a Stroppari di Tezze sul Brenta nel primo pomeriggio: due le auto coinvolte, tre le persone rimaste ferite.

L’incidente stradale è avvenuto oggi, giovedì 7 agosto, alle 13.20 in via Casona (all’altezza dell’incrocio con via San Giuseppe) e ha richiesto l’intervento non solo del Suem 118, ma anche dei vigili del fuoco. Nell’urto sono rimaste coinvolte una Fiat 500 elettrica e un’Audi A3. In via di accertamento da parte dei carabinieri di Cittadella e della polizia locale di Tezze sul Brenta le cause dello scontro: si potrebbe trattare di una mancata precedenza ad uno stop. Ingenti i danni ai due veicoli coinvolti nello schianto, avvenuto i8n un rettilineo.

La squadra dei pompieri, proveniente dal distaccamento di Bassano del Grappa con un’autopompa e cinque operatori, ha lavorato per mettere in sicurezza le vetture coinvolte, in particolare isolando le batterie della macchina elettrica. I tre feriti sono stati invece portati con le ambulanze del Suem 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa, tutte con traumi di media gravità (in codice giallo).

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.