Moto tampona un furgone: muore giovane papà di 27 anni

Dramma sulle strade del vicentino dove nella tarda mattina di mercoledì 14 agosto, in viale Asiago a Bassano, è morto Riccardo Zanchetta, 27 anni, residente a Rossano Veneto e padre di un bimbo piccolo.

La sua Honda, diretta verso l’Altopiano, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un furgone freezer che la precedeva: le conseguenze dell’impatto, che è stato violentissimo, non gli hanno lasciato scampo. Dopo lo schianto il 27enne è rimasto a terra esanime. All’arrivo dei soccorritori la situazione è apparsa subito gravissima: il motociclista era già in arresto cardiaco, con un grave trauma cranico e diverse fratture agli arti.

Rianimato e trasferito al pronto soccorso del San Bassiano, è spirato poco dopo a causa della gravità delle lesioni riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Bassano. A loro il compito di stabilire la dinamica dell’incidente provocato forse da una distrazione o dall’alta velocità.