Caldo torrido, diramato lo stato di allarme climatico fino al 16 agosto

Prosegue la situazione di forte disagio fisico a causa del caldo torrido, che attanaglia il Veneto da ormai una settimana. La Protezione Civile regionale ha dichiarato infatti lo stato di allarme climatico per disagio fisico nei giorni dal 14 al 16 agosto per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana (Val Belluna).

Siu tratta di una presa atto delle previsioni, formulate in forma di tendenza, contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso oggi dal Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio (unità operativa di Meteorologia e Climatologia).

La Regione ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800 535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990009.

Sportello Vicenza Solidale aperto

In questi giorni di grande caldo, il Comune di Vicenza ricorda che è aperto anche venerdì 16 agosto lo sportello telefonico “Vicenza solidale”, a disposizione in particolare di anziani e persone sole o in difficoltà, per trovare supporto ed avere informazioni utili.

Lo sportello è contattabile al numero 0444.221020 dalle 9 alle 12, ogni giorno dal lunedì al venerdì festivi esclusi.

“Oltre a un sostegno telefonico e all’aiuto per l’accesso ai servizi cittadini – specifica l’assessore alle Politiche sociali Matteo Tosetto -, si possono richiedere informazioni utili a chi si sente più solo nel periodo estivo, nel quale molte famiglie sono in ferie. In questo modo diamo una risposta a situazioni di fragilità che coinvolgono soprattutto gli anziani in questi giorni di vacanza, affiancando un utile servizio comunale a quelli tradizionalmente attivi in caso di emergenza”.