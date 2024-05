Motociclista 19enne in terapia intensiva dopo lo schianto su un furgone nel Padovano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un giovane bassanese di soli 19 anni si trova ricoverato da stamattina in condizioni definite come “gravissime” in ospedale a Padova, dopo lo schianto violento tra la sua motocicletta MV Agusta 800 rossa e un furgone commerciale avvenuto alle 8 di sabato mattina. A darne notizia sono le testate giornalistiche locali dopo l’incidente avvenuto a Vigodarzere, comune a nord del capoluogo di provincia padovano.

Il ragazzo vicentino, le cui iniziali sono E.P. e che risiede con la famiglia in un quartiere di Bassano del Grappa, è stato trasferito in codice rosso direttamente nel reparto di terapia intensiva del polo medico universitario, in pericolo di vita.

Lo schianto tra il veicolo a due ruote e la vettura si è verificato nella zona industriale della cittadina padovana, lungo la Sp87 in viale dell’Artigianato e all’altezza di un incrocio. Alla guida del mezzo di lavoro si trovava stamattina una 38enne di Galzignano Terme, che non avrebbe riportato lesioni di grave natura nello scontro accidentale, avvenuto per cause sconosciute per il momento. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada, che hanno posto sotto sequestro entrambi i mezzi in funzione delle future indagini.

I soccorsi giunti sul posto hanno dovuto raggiungere il giovane pilota ferito nel campo d’era adiacente alla carreggiata stradale, dopo lo sbalzo di parecchi metri in seguito all’impatto. Non ci sarebbero altri veicoli cinvolti. Anche la donna al volante del Fiat Ducato è stata ricoverata in pronto soccorso per accertamenti.

La notizia è in aggiornamento