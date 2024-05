La Vicenza “degli Alpini” vista dall’alto grazie all’elicottero della Guardia di Finanza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Migliaia di vicentini in centro città tra le decina di migliaia di protagonisti della 95esima Adunata Nazionale degli Alpini, “bagnata” da un sole caldo primaverile in una giornata del tutto perfetta per favorire la festa delle Penne Nere.

A contribuire a fornire una visione di insieme ancora più significativa sono i finanzieri delle Fiamme Gialle di Vicenza, impegnati nel sorvolo delle aree di accoglienza e dei vari siti per il pubblico, la cittadella degli Alpini in Campo Marzo, i parcheggi e le zone di ristoro allestiti per la grande manifestazione al suo secondo giorno.

Le riprese video offerte dalla Guardia di Finanza sono di stamattina, prima che l’afflusso di gente riprendesse per dare il via alla seconda giornata. A loro, oltre che il contributo nelle azioni di vigilanza “a terra”, è affidato il controllo aereo dall’alto del corretto e regolare svolgimento del sabato, in attesa della sfilata conclusiva di domani.