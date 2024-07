Caso di febbre Zika, disposta disinfestazione a Mussolente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 luglio è stata segnalata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 7 Pedemontana la positività al virus Zika per un cittadino residente nel Comune di Mussolente.

Rientrato in Italia il 21 luglio dopo un viaggio all’estero, in un Paese dove il virus è endemico e dove con ogni probabilità è avvenuto il contagio, il giorno successivo il paziente si è presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Bassiano, con febbre e sintomi compatibili con l’infezione da virus Zika che hanno subito allertato i sanitari.

Il paziente è stato ricoverato in quanto affetto da altri problemi di salute e nel corso degli accertamenti è stata rilevata anche una infezione da virus ZiKa. Attualmente è ricoverato sotto osservazione in Rianimazione.

In accordo con l’Amministrazione Comunale di Mussolente, il Siap dell’Ulss 7 Pedemontana già a partire dalla giornata di domani effettuerà gli interventi di disinfestazione straordinaria previsti nelle vicinanze dell’abitazione del paziente.

“Il contagio è avvenuto all’estero – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza – e il nostro sistema sanitario ha dimostrato ancora una volta grande tempestività, sia nell’identificare il virus sia nel predisporre le necessarie misure di prevenzione. Possiamo dire dunque che non vi è alcun motivo di allarme per la popolazione”.

Comunicato urgente da parte della Sindaca Ellena Bontorin

RILEVATO CASO DI ZIKA: DISPOSTA LA DISINFESTAZIONE IN VIA PRECAUZIONALE

Ad integrazione di quanto comunicato da parte dell’azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana e così di seguito riportato:

Spiega la sindaca di Mussolente Ellena Bontorin: “Da questa mattina io e il vicesindaco ci siamo interfacciati con i tecnici del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 7 per coordinare le operazioni straordinarie di disinfestazione da zanzare per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree private e pubbliche, interventi previsti già da domani mattina 29 luglio per poi proseguire nei giorni di martedì 30 e mercoledì 31. L’area di intervento, individuata dall’Ulss 7 Pedemontana, comprende la zona prossimale a piazza Cimberle per un raggio di 200 metri. In particolare sono interessate, in parte, le vie Cimberle, XI Febbraio, M.te Gallo, S. Caterina, Papa Giovanni Paolo II^, Cumana e Roma.

Informazioni di maggiore dettaglio sono contenute nell’ordinanza sindacale n. 53 del 28 luglio. L’intervento, effettuato dalla ditta Triveneta Disinfestazioni, sarà coadiuvata dai volontari della Protezione Civile Misquilese in aiuto ai cittadini interessati per adottare correttamente la precauzioni necessarie. La situazione generale è sotto controllo e le operazioni poste in essere consentiranno di garantire la massima tutela dei cittadini coinvolti ai quali si richiede una attenta collaborazione per evitare la diffusione del virus Zika.

L’ultimo trattamento di disinfestazione larvale è stato effettuato da Etra il 16 luglio: grazie ad esse, così come affermato nel sopralluogo effettuato dai tecnici del servizio Igiene e Sanità in data odierna, la presenza di zanzare nel nostro territorio è molto contenuta”.

“Così pure, dalle analisi delle acque di scolo, effettuata dal servizio Igiene e Sanità in data 9 luglio, – aggiunge la sindaca – non erano emerse criticità in ordine alla presenza di eventuali virus.

A scopo precauzionale, la tradizionale processione religiosa prevista per questa sera, è stata deviata in Via degli Alpini e la sicurezza dei partecipanti è garantita dal servizio della polizia locale e dall’associazione nazionale carabinieri”.